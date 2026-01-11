Когда приставы могут забрать имущество: россиян предупредили, что достаточно небольшой суммы

Судебные приставы вправе изъять имущество гражданина, если сумма долга превышает три тысячи рублей. Об этом сообщил председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что действующее законодательство допускает арест и последующее обращение взыскания на имущество уже при такой задолженности. При этом ограничение по сумме не распространяется на денежные средства — счета и наличные могут быть арестованы вне зависимости от размера долга.
«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей», — подчеркнул он.
Гуреев отметил, что у должника сохраняется возможность в любой момент погасить задолженность добровольно. Если имущество к этому времени еще не реализовано в рамках исполнительного производства, оно подлежит возврату владельцу.
Эксперт добавил, что при отказе от добровольного погашения долга гражданину придется оплатить не только основную сумму, но и исполнительский сбор, который составляет 12% от подлежащей взысканию суммы.
Немногим ранее россиян также предупреждали о возможных штрафах со стороны ФНС. Юрист Юрий Мирзоев пояснял, что налоговая служба внимательно отслеживает переводы на карты, которые могут выглядеть как доход от услуг или аренды. По его словам, такие операции могут быть расценены как незадекларированный доход и повлечь финансовую ответственность.