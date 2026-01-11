Когда приставы могут забрать имущество: россиян предупредили, что достаточно небольшой суммы

Немногим ранее россиян также предупреждали о возможных штрафах со стороны ФНС. Юрист Юрий Мирзоев пояснял, что налоговая служба внимательно отслеживает переводы на карты, которые могут выглядеть как доход от услуг или аренды. По его словам, такие операции могут быть расценены как незадекларированный доход и повлечь финансовую ответственность.