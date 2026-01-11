В Китае завирусилось приложение «Умер?» для одиноких людей

Отмечается, что это приложение стало первым в рейтинге платных приложений в китайском AppStore. Программа стоит около одного доллара. Она ежедневно напоминает пользователю, что в случае, если он не отметится в течение двух дней, система на следующий день уведомит об этом контактное лицо по электронной почте.