СМИ: 18-летняя россиянка погибла при столкновении лодки и траулера на Пхукете

18-летняя россиянка погибла при столкновении туристического спидбота и траулера на Пхукете. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, погибшей оказалась Елизавета С. Всего в результате аварии пострадали 12 человек, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего на борту было 52 туриста и 3 члена экипажа, уточняется в публикации.

Инцидент произошел утром 11 января. В результате сильного удара носовая часть катера была полностью разрушена, судно начало тонуть. Среди пассажиров началась паника: люди кричали и пытались спасти близких с уходящего под воду катера.

Другой инцидент произошел в июле, когда по меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты во Вьетнаме. Спасателям удалось сохранить жизнь 12 человек. Среди выживших оказался 14-летний мальчик — его спасли после того, как он провел четыре часа в перевернутом корпусе судна.

Также во время урагана в Самарской области на Волге также перевернулся прогулочный катер и затонул. На борту находились как минимум три человека. Очевидцы с берега поспешили на помощь пострадавшим.