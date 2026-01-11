СМИ: 18-летняя россиянка погибла при столкновении лодки и траулера на Пхукете

Другой инцидент произошел в июле, когда по меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты во Вьетнаме. Спасателям удалось сохранить жизнь 12 человек. Среди выживших оказался 14-летний мальчик — его спасли после того, как он провел четыре часа в перевернутом корпусе судна.