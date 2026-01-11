Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии искуственный интеллект обработал 380 тысяч снимков КТ, рентген, УЗИ

Минздрав Башкирии сообщил итоги цифровизации.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии искусственный интеллект помог обработать 380 тысяч снимков КТ, рентген, УЗИ и МРТ. Об этом сообщили в Минздраве республики.

По предоставленным данным, в регионе в 2025 году создали 94 млн электронных документов, удаленно консультации получили 183 тысячи человек.

Кроме того, теперь фельдшеры могут выписывать электронные больничные, брать консультацию у врачей и отправлять результаты обследований.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.