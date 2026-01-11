В Башкирии искуственный интеллект обработал 380 тысяч снимков КТ, рентген, УЗИ

В Башкирии искусственный интеллект помог обработать 380 тысяч снимков КТ, рентген, УЗИ и МРТ. Об этом сообщили в Минздраве республики.
По предоставленным данным, в регионе в 2025 году создали 94 млн электронных документов, удаленно консультации получили 183 тысячи человек.
Кроме того, теперь фельдшеры могут выписывать электронные больничные, брать консультацию у врачей и отправлять результаты обследований.
