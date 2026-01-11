В Приморье у «новогоднего дрифтера» изъяли авто и возбудили дело

По версии следствия, в ночное время 8 января этот водитель, которого в сообщении назвали «любителем дрифта», грубо нарушал правила дорожного движения на территории новогодней площадки и создавал угрозу безопасности для людей. Во время одного из манёвров он врезался в светящиеся декоративные элементы, повредил их и уехал с места происшествия.