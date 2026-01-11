В Приморье у «новогоднего дрифтера» изъяли авто и возбудили дело

Автомобиль Toyota Mark II, на котором, по данным следствия, ездил 21‑летний житель посёлка Заводской и разбил новогодние украшения на главной площади посёлка, обнаружили на улице Черноморской и отправили на специализированную стоянку. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», уточнив, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела об опасном вождении и умышленном повреждении новогоднего городка.
По версии следствия, в ночное время 8 января этот водитель, которого в сообщении назвали «любителем дрифта», грубо нарушал правила дорожного движения на территории новогодней площадки и создавал угрозу безопасности для людей. Во время одного из манёвров он врезался в светящиеся декоративные элементы, повредил их и уехал с места происшествия.
Ущерб от повреждения новогодних конструкций превысил 320 тысяч рублей. После розыска сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль, изъяли его и поместили на штрафстоянку.
Как сообщается в Telegram-канале, установлен и задержан и парень, который, по данным следствия, находился за рулём в момент инцидента. Его заключили в изолятор временного содержания, и в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.
Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений) и статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Приморского края.