Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае проверка истории регистрации автомобиля стала платной

Нововведение направлено на упорядочивание доступа к сведениям о ТС и борьбу с мошенничеством при продаже автомобилей.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 января 2026 года стали брать деньги за официальную выписку об истории регистрации транспортного средства. Раньше такую информацию можно было получить бесплатно — теперь же она оформляется только через портал Госуслуги.

Сокращённая электронная выписка по каждому автомобилю обойдётся в 200 рублей. В документе указаны данные о регистрации, количестве предыдущих владельцев и зафиксированных ДТП — именно эти сведения чаще всего запрашивают перед покупкой машины.

Бумажные варианты выписки стоят дороже — конкретная стоимость зависит от того, насколько детальна представленная информация. Сокращённая выписка обойдётся в 100 рублей, расширенная — в 400 рублей, выписка по владельцу — 400 рублей плюс 20 рублей за каждую страницу начиная с шестой.

Нововведение направлено на упорядочивание доступа к сведениям о ТС и борьбу с мошенничеством при продаже автомобилей.