В Хабаровском крае проверка истории регистрации автомобиля стала платной

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 января 2026 года стали брать деньги за официальную выписку об истории регистрации транспортного средства. Раньше такую информацию можно было получить бесплатно — теперь же она оформляется только через портал Госуслуги.
Сокращённая электронная выписка по каждому автомобилю обойдётся в 200 рублей. В документе указаны данные о регистрации, количестве предыдущих владельцев и зафиксированных ДТП — именно эти сведения чаще всего запрашивают перед покупкой машины.
Бумажные варианты выписки стоят дороже — конкретная стоимость зависит от того, насколько детальна представленная информация. Сокращённая выписка обойдётся в 100 рублей, расширенная — в 400 рублей, выписка по владельцу — 400 рублей плюс 20 рублей за каждую страницу начиная с шестой.
Нововведение направлено на упорядочивание доступа к сведениям о ТС и борьбу с мошенничеством при продаже автомобилей.