Мясо по-французски на новый лад: рецепт без лишнего жира и вреда для фигуры

Запах мяса по-французски — это аромат праздника. Тающий во рту лук, хрустящая сырная корочка, нежное мясо да с майонезом — калорийная бомба, такая вкусная и, как говорится, нажористая. Даже удивительно, что до него мы умудрялись перепробовать все салаты, а после зашлифовать всё тортиком. Предлагаем в этот Новый год быть внимательнее к себе и приготовить вместе с Life.ru ПП-версию любимого блюда, не менее вкусную, но в 2 раза менее калорийную.