Мясо по-французски на новый лад: рецепт без лишнего жира и вреда для фигуры

Запах мяса по-французски — это аромат праздника. Тающий во рту лук, хрустящая сырная корочка, нежное мясо да с майонезом — калорийная бомба, такая вкусная и, как говорится, нажористая. Даже удивительно, что до него мы умудрялись перепробовать все салаты, а после зашлифовать всё тортиком. Предлагаем в этот Новый год быть внимательнее к себе и приготовить вместе с Life.ru ПП-версию любимого блюда, не менее вкусную, но в 2 раза менее калорийную.
Насколько классическое мясо по-французски далеко от ПП-меню.
Формула классического рецепта мяса по-французски проста и беспощадна — это максимально сытная конструкция из свинины, лука, картофеля под плотным покрывалом майонеза и жирного сыра. О калориях в ту пору никто не думал, а между тем в одной порции такого кулинарного ответа дефициту — 600−800 килокалорий. Не говоря уже о КБЖ, явно далёкого от идеала и с перекосом в жиры — с учётом того, что майонез при запекании распадается на масло.
Но если душа просит праздника — не отказывайте себе. Просто приготовьте знаменитое блюдо немного иначе.
4 простые замены, чтобы сделать ПП-мясо по-французски.
Итак, перед нами стоит задача — сохранить дух рецепта мяса по-французски, но слегка изменить его суть. И пусть она кажется невыполнимой, сейчас у нас всё получится!
Во-первых, заменяем свинину куриным или индюшкиным филе — между прочим, это кладезь белка без лишнего жира. Мясо по-французски из грудки получается сочным и невероятно нежным. Если хочется посочнее — можно взять филе бедра птицы.
Во-вторых, прощаемся с майонезом. Вместо него — ложечка натурального йогурта для сочности или вовсе отказ от соуса в пользу сока помидоров и лука.
В-третьих, картошка. На самом деле запечённый картофель не такой уж и калорийный: в нём 90−97 ккал на 100 граммов. Но даже его можно заменить, чтобы сделать блюдо ещё легче. Для этого вместо картошки берём кабачки, баклажаны или цветную капусту (или режем её потоньше и кладём поменьше).
И наконец — сыр. Канонический жирный «Российский» меняем на лёгкую моцареллу, фету или адыгейский.
Ингредиенты для ПП-рецепта мяса по-французски (на 4 порции).
Чтобы сохранить ту самую слоёность и сырную корочку, для ПП-версии мяса по-французски нам понадобится:
куриная грудка — 600 гр;лук репчатый — 2−3 головки;помидоры — 2−3 штуки;йогурт натуральный без добавок — 2−3 ст. ложки (по желанию);йогурт натуральный без добавок — 2−3 ст. ложки (по желанию), чеснок, зелень, соль, перец — по вкусу.
Опционально:
картофель некрупный — 2−3 штуки;шампиньоны свежие — 200 г.
Сколько калорий в ПП-версии мяса по-французски.
Благодаря таким заменам калорийность одной сытной порции составит всего около 280−320 ккал. Даже если добавить тонкий слой картофеля (тогда на порцию будет около 350−380 ккал), разница с классикой всё равно получается ощутимая!
Пошаговый рецепт: мясо по-французски из куриной грудки в духовке.
Шаг 1: Готовим луковую подушку.
Лук нарезаем тонкими полукольцами. Чтобы смягчить остроту, обдаём кипятком. Форму для запекания слегка сбрызгиваем маслом и выкладываем слой лука — он станет сочной и ароматной подушкой, которая не даст грудке пересушиться.
Шаг 2: Укладываем филе.
Куриную грудку нарезаем поперёк волокон на пластины толщиной около 1,5 см и слегка отбиваем через плёнку. Выкладываем поверх лука, слегка солим и перчим. Если хочется ещё больше сочности — смазываем тонким слоем йогурта, в который можно добавить измельчённый чеснок и немного горчицы.
Шаг 3: Создаём многослойность.
Помидоры нарезаем кружочками и раскладываем поверх курицы. Если хочется добавить грибов — нарезаем их пластинками и выкладываем на помидоры. Если не можете без картошки — нарежьте её кружочками и выложите слоем между курицей и помидорами.
Шаг 4: Получаем золотистую корочку.
Сыр натрите на крупной тёрке (адыгейский или фету можно просто раскрошить) и посыпьте им всё содержимое формы. Отправьте её в разогретую до 180 духовку на 35−40 минут, пока сыр не зарумянится, а курица не пропечётся.
Ответы на вопросы и советы опытных кулинаров.
Можно ли готовить в аэрогриле или мультиварке?
Конечно! Мясо по-французски в аэрогриле получится с ещё более хрустящей корочкой, а жира в нём будет на 20−30% меньше за счёт активной циркуляции воздуха. Готовьте при 200 около 25 минут.
В мультиварке используйте режим «Выпечка» на 40−50 минут — блюдо протушится в собственном соку.
Как подать на новогодний стол?
Чтобы блюдо смотрелось по-праздничному, приготовьте его в порционных керамических горшочках или красивой стеклянной форме. Подавайте с горстью свежего зелёного салата, заправленного лимонным соком, — получится идеальный баланс витаминов и вкуса.
Можно ли приготовить мясо по-французски без сыра?
Можно, хотя без сыра не получится той самой золотистой корочки.
А без лука?
А вот без лука блюдо потеряет свою особую сочность и лёгкую сладковатость. Но если нельзя категорически, замените его тонкими кружочками кабачка или цукини.
Будет ли вкусно без майонеза?
Да, и ещё как! Свежие помидоры, грибы и лук при запекании выделяют достаточно сока, чтобы пропитать мясо по-французски из куриной грудки. Чеснок, зелень, специи и йогурт добавят вкуса, и вы и не вспомните о майонезе.
Вот таким — лёгким, сытным и полным витаминов — получается даже самое сытное и в оригинальном рецепте не самое полезное блюдо. Такой вариант мяса по-французски показывает, что правильное питание может быть по-настоящему вкусным, насыщенным и праздничным.