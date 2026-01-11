Топ-5 главных новостей в Молдове 11 января 2026: Арктический циклон принес в Молдову стужу до −20 градусов; в 2026 году туристов из Молдовы ждёт новая волна сборов и налогов; почему адепты ПАС предлагают отменить Р

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 11 января 2026:
1. Лютая стужа арктического циклона: В Молдову пришли морозы до −20 градусов — синоптики выпустили предупреждение об опасности.
2. Отдых станет роскошью: В 2026 году туристов из Молдовы ждёт новая волна сборов и налогов — Европа, Азия, но самый большой удар нанесла Румыния.
3. Адепты ПАС предлагают отменить Рождество 7 января в Молдове, даже обратились к Санду по этому поводу: Как насчет православной Пасхи и Старого Нового года — их тоже в советское время праздновали.
4. Яйца с сюрпризом: в Молдове специалисты ANSA молчали почти две недели о выявлении опасных продуктов.
5. Громкое судебное разбирательство в Молдове: Филат подал иск против Стурзы.
