Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 11 января 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 11 января 2026:

1. Лютая стужа арктического циклона: В Молдову пришли морозы до −20 градусов — синоптики выпустили предупреждение об опасности.

2. Отдых станет роскошью: В 2026 году туристов из Молдовы ждёт новая волна сборов и налогов — Европа, Азия, но самый большой удар нанесла Румыния.

3. Адепты ПАС предлагают отменить Рождество 7 января в Молдове, даже обратились к Санду по этому поводу: Как насчет православной Пасхи и Старого Нового года — их тоже в советское время праздновали.

4. Яйца с сюрпризом: в Молдове специалисты ANSA молчали почти две недели о выявлении опасных продуктов.

5. Громкое судебное разбирательство в Молдове: Филат подал иск против Стурзы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили (далее…).

С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).