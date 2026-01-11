«Аэрофлот» скорректировал расписание полетов в аэропорту Шереметьево

Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билетов на рейсы, выполняемые в течение последующих десяти дней, либо возврат полной стоимости билета. Пассажирам рейсов, задержанных в регионах или перенаправленных на запасные аэродромы, на период ожидания предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, включая напитки, питание и размещение в гостиницах.