«Аэрофлот» скорректировал расписание полетов в аэропорту Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала расписание полетов из/в аэропорт Шереметьево без учета отмененных рейсов. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Отмечается, что авиакомпания на протяжении всего времени принимает меры для оперативной стабилизации расписания, службы «Аэрофлота» функционируют в усиленном режиме.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билетов на рейсы, выполняемые в течение последующих десяти дней, либо возврат полной стоимости билета. Пассажирам рейсов, задержанных в регионах или перенаправленных на запасные аэродромы, на период ожидания предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, включая напитки, питание и размещение в гостиницах.
«Аэрофлот» планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в и из аэропорта Шереметьево к 08:00 мск завтрашнего дня, передает Telegram-канал перевозчика.
9 января мощный снежный циклон «Фрэнсис» обрушился на Москву. Из-за этого аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать воздушные суда.
Позже авиакомпания «Аэрофлот» начала осуществлять доставку багажа пассажирам на адреса, указанные в оформленных заявках. Сам аэропорт Шереметьево полностью открыт и работает в штатном режиме.