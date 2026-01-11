В Воронежской области из-за атак ВСУ погибла женщина

Срочная новость.
В Воронежской области из-за атак ВСУ погибла молодая женщина. Она получила ранения при падении обломков БПЛА на частный дом, врачи успели сделать операцию, но женщина умерла в реанимации. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.
