Собянин рассказал о планах развития столичного транспорта

«За последние 15 лет Московский метрополитен пережил масштабную трансформацию: сеть выросла в 1,7 раза, радикально ускорился темп обновления поездов. Если в советские годы модернизация подвижного состава происходила раз в десятилетия, то сейчас — каждые два — четыре года отечественные машиностроители готовы выводить в серию новую модель. В 2024 году в метро поступило 288 вагонов серии “Москва-2024”, а в 2025 году — более 300, включая наиболее современную серию “Москва-2026”, которую можно увидеть на Замоскворецкой линии. В ближайшие два года в Москву поступят более 700 вагонов серии “Москва-2026”, — написал Сергей Собянин.