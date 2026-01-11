Собянин рассказал о планах развития столичного транспорта

«За последние 15 лет Московский метрополитен пережил масштабную трансформацию: сеть выросла в 1,7 раза, радикально ускорился темп обновления поездов. Если в советские годы модернизация подвижного состава происходила раз в десятилетия, то сейчас — каждые два — четыре года отечественные машиностроители готовы выводить в серию новую модель. В 2024 году в метро поступило 288 вагонов серии “Москва-2024”, а в 2025 году — более 300, включая наиболее современную серию “Москва-2026”, которую можно увидеть на Замоскворецкой линии. В ближайшие два года в Москву поступят более 700 вагонов серии “Москва-2026”, — написал Сергей Собянин.
С 2017 года Москва закупила более 550 полностью низкопольных трамваев и стала лидером по темпам обновления трамвайного парка среди мировых мегаполисов. В 2025 году московский трамвайный парк пополнили 50 современных односекционных трамваев «Львенок-Москва». Это первые в России трамваи с системой автономного хода — они способны преодолевать участки более 5 км без подключения к контактной сети. Сейчас они курсируют по первому Московскому трамвайному диаметру Т1 — от района Метрогородок до станции метро «Университет», а также на маршруте № 5 от станции метро «Рижская» до Белорусского вокзала. Еще 50 «львят» поступят до конца 2026 года, тем самым завершив обновление трамвайного парка Москвы.
«В сентябре в Москве стартовал уникальный для России и всего мира проект: по маршруту № 10 в районе Строгино начал курсировать полностью беспилотный трамвай с пассажирами. Теперь это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущему московского городского транспорта. Испытательные трамваи-лаборатории сейчас курсируют по маршрутам № 30, 27, 23, 15, 31, собирая данные для будущего запуска с пассажирами. До конца 2026 года осваивать столичные маршруты будут уже 15 беспилотных трамваев. А к 2030 году беспилотными технологиями будут оснащены две трети парка московских трамваев», — подчеркнул мэр.
Начиная с 2018 года в Москве на смену автобусам приходят электробусы. В 2025 году парк пополнился более чем 500 машинами, в том числе нового поколения «Камаз»-52222. А всего на улицах Москвы работают уже свыше 2,7 тыс. электробусов. В ближайшие два года к ним добавятся еще 700 электробусов нового поколения А5 по контракту 2025 года.
«Минувшим летом завершено обновление подвижного состава на всех московских центральных диаметрах. В общей сложности с 2014 года было поставлено 398 современных составов, включая “Иволги” и ЭП2Д. Но это не означает, что наша работа по созданию комфортных условий перевозок пассажиров на железной дороге окончена. В 2025 году стартовала программа обновления подвижного состава на Ярославском направлении. Сегодня по нему курсируют уже 15 поездов “Иволга 4.0”, а к 2030 году — не останется старых составов», — подчеркнул Сергей Собянин.
Три регулярных речных маршрута Москвы обслуживает 31 судно, из них 10 модернизированных судов пополнили флот в 2025 году. В 2026 году ожидается поставка еще восьми электросудов. Параллельно в Нагатинском затоне по поручению президента России Владимира Путина создано инновационное производство современных электросудов. К 2030 году на верфи построят порядка 40 новых электрических судов для Москвы.
«Таковы наши планы, реализация которых сделает поездки Московским транспортом еще удобнее и безопаснее», — заключил мэр.