Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае 30 тысяч школьников взяли «Билет в будущее»

В Хабаровском крае каждый второй школьник участвует в проекте по профориентации.

Источник: Комсомольская правда

Учащиеся 6−11 классов региона смогли познакомится с востребованными в крае профессиями, чтобы определиться с выбором специальности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как проходит профориентация подростков, рассказали в правительстве региона. На платформе проекта в 2025 году зарегистрировали свыше 30 тысяч ребят. Они смогли побывать на предприятиях, познакомиться с разными профессиями и направлениями деятельности. Партнерами проекта стали объекты легкой и пищевой промышленности, судостроения, космической и энергетической отраслей. В 2026-м к ним добавятся еще 26 новых предприятий. Каждую неделю для участников проекта проходят занятия курса «Россия — мои горизонты».

Напомним, профориентация школьников ведется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», входящего в нацпроект «Молодежь и дети».