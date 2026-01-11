В Хабаровском крае 30 тысяч школьников взяли «Билет в будущее»

Как проходит профориентация подростков, рассказали в правительстве региона. На платформе проекта в 2025 году зарегистрировали свыше 30 тысяч ребят. Они смогли побывать на предприятиях, познакомиться с разными профессиями и направлениями деятельности. Партнерами проекта стали объекты легкой и пищевой промышленности, судостроения, космической и энергетической отраслей. В 2026-м к ним добавятся еще 26 новых предприятий. Каждую неделю для участников проекта проходят занятия курса «Россия — мои горизонты».