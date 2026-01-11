В Китае состоялся первый полет беспилотного транспортного самолета

Как уточняется, аппарат стал первой в стране средневысотной транспортной платформой низкой стоимости, рассчитанной на работу в сложных условиях. Разработчики заявляют о возможности эксплуатации в горной и платообразной местности, а также об ультракоротком взлете и посадке. Самолет также может быстро переходить между режимами грузовых и воздушных перевозок.