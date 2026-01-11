В Китае состоялся первый полет беспилотного транспортного самолета Tianma-1000. Об этом сообщило агентство China News со ссылкой на компанию China Ordnance Industry Group Co.
Как уточняется, аппарат стал первой в стране средневысотной транспортной платформой низкой стоимости, рассчитанной на работу в сложных условиях. Разработчики заявляют о возможности эксплуатации в горной и платообразной местности, а также об ультракоротком взлете и посадке. Самолет также может быстро переходить между режимами грузовых и воздушных перевозок.
«Tianma-1000 является первой в Китае средневысотной низкозатратной транспортной платформой, достигшей адаптации к сложному рельефу плато, ультракороткого взлета и посадки, а также быстрого переключения двухрежимных грузовых и воздушных перевозок», — говорится в публикации.
По данным агентства, максимальная дальность полета беспилотника составляет около 1,8 тысячи километров при грузоподъемности до одной тонны. В China News отмечают, что такие характеристики позволяют использовать аппарат для снабжения труднодоступных районов, проведения аварийно-спасательных операций и экстренной доставки материалов. В подобных сценариях Tianma-1000 способен выполнять крупные перевозки за один вылет.
Напомним, ранее Китай сообщал о развитии и других перспективных беспилотных платформ. В мае 2025 года Центральное телевидение КНР информировало о подготовке к первому полету высотного беспилотного корабля-носителя малых дронов Jiutian SS-UAV. Тогда отмечалось, что аппарат сможет переносить и запускать до сотни малых беспилотников, подниматься на высоту до 15 километров и преодолевать расстояния до 7 тысяч километров.