Пропавший на ж/д станции мальчик целый год был в рабстве у мужчины: детали адской истории

Юноша оказался выходцем из округа Кишанганж в штате Бихар. В прошлом году он потерялся на железнодорожной станции Бахадургарх, где познакомился с неизвестным мужчиной. Тот предложил помощь и увёз подростка на ферму, где впоследствии заставлял выполнять тяжёлую физическую работу без возможности свободно уйти.
По данным следствия, условия содержания напоминали рабство. Во время одной из работ подросток получил серьёзную травму руки при использовании механического оборудования для заготовки корма. Несмотря на боль и ухудшающееся состояние, ему удалось самостоятельно добраться до города. Там его заметил учитель, который оказал первую помощь и обратился в полицию.
«На момент обнаружения ребёнок не мог чётко рассказать ни о себе, ни о человеке, который его удерживал», — сообщили в полиции Харьяны.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о незаконном использовании детского труда и лишении свободы. Для розыска подозреваемого была сформирована специальная следственная группа, которая проверила более 200 населённых пунктов в Харьяне, Дели и соседних регионах.
В итоге был задержан мужчина по имени Анил. По версии следствия, он систематически менял места работы на фермах, пытаясь избежать разоблачения. Подозреваемого доставили в суд и заключили под стражу в тюрьму округа Джхаджар. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.
А ранее от сексуального рабства спасли 60 детей возрастом от 9 до 17 лет. Все они числились в списках пропавших без вести. Для спасения несовершеннолетних правоохранители провели операцию под названием «Глаз дракона».
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.