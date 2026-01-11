Пропавший на ж/д станции мальчик целый год был в рабстве у мужчины: детали адской истории

По данным следствия, условия содержания напоминали рабство. Во время одной из работ подросток получил серьёзную травму руки при использовании механического оборудования для заготовки корма. Несмотря на боль и ухудшающееся состояние, ему удалось самостоятельно добраться до города. Там его заметил учитель, который оказал первую помощь и обратился в полицию.