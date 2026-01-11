Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус шести градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня столичный регион останется на периферии заканчивающего свой жизненный путь, балканского циклона “Френсис”. Он сохранит преимущественно облачную погоду, местами отметится небольшим снегом и удержит дневную температуру близкой к климатической норме. Температура воздуха в городе минус 4 — минус 6 градусов, по области минус 3 — минус 8 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ветер будет дуть восточный 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
«В понедельник временами снег, ночью минус 7 — минус 7 градусов, днем минус 3 — минус 5 градусов», — добавил синоптик.