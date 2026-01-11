Белорусские синоптики сказали, какой циклон сильнее — Хавьер в 2013 или Улли-Фрэнсис в 2026

Белорусские синоптики сказали, какой циклон сильнее — Хавьер или Улли-Фрэнсис. Подробности БелТА сообщили в Белгидромете.
Синоптики обратили внимание, что прошедшие в последние дни снегопады из-за пришедшего в Беларусь 8 января циклона Улли-Фрэнсис, принесли больше снега, однако и временной период оказался более длительным. Но Хавьер, который накрыл страну 2013 году, был с более сильным ветром и сугробы оказались выше по причине образовавшегося до прохождения циклона снежного покрова.
В Белгидромете вспоминают, что в момент Хавьера снег носило из стороны в сторону из-за метелей.
"В случае Улли тоже наблюдались переметы, но не такие сильные. Были по количеству снега схожие снегопады, но по мощности их не сравнить с Хавьером, — подчеркнули синоптики.
И допустили, что, вероятнее всего, по размеру населенного ущерба, а также последствиям Хавьер останется на первом месте. В момент указанного циклона высота сугробов местами была более 60 сантиметров, а при Улли — максимум 40−45 сантиметров.
