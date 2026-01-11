Белорусские синоптики сказали, какой циклон сильнее — Хавьер в 2013 или Улли-Фрэнсис в 2026

Синоптики обратили внимание, что прошедшие в последние дни снегопады из-за пришедшего в Беларусь 8 января циклона Улли-Фрэнсис, принесли больше снега, однако и временной период оказался более длительным. Но Хавьер, который накрыл страну 2013 году, был с более сильным ветром и сугробы оказались выше по причине образовавшегося до прохождения циклона снежного покрова.