Малкин попал в топ-10 игроков в истории НХЛ по передачам за один клуб

Малкин сделал 854-ю передачу в матчах за «Питтсбург» и поднялся на 10-е место в рейтинге лучших ассистентов в истории НХЛ за один клуб.

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за один клуб.

В домашнем матче против «Калгари» россиянин ассистировал соотечественнику Егору Чинахову. Эта передача стала для 39-летнего Малкина 854-й за «Питтсбург», в результате чего он обошел словенца Анже Копитара (853 передачи за «Лос-Анджелес») и канадца Брайана Троттье (853 передачи за «Нью-Йорк Айлендерс») и занял в рейтинге 10 место. Игра завершилась со счетом 1:2.

Отметим, что лидером по передачам за один клуб на данный момент является канадский хоккеист Рэй Бурк (1111 передача за «Бостон»).

Ранее сообщалось, что «Миннесота» интересуется возможностью обмена Малкина из «Питтсбурга».