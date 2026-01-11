Малкин попал в топ-10 игроков в истории НХЛ по передачам за один клуб

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за один клуб.
В домашнем матче против «Калгари» россиянин ассистировал соотечественнику Егору Чинахову. Эта передача стала для 39-летнего Малкина 854-й за «Питтсбург», в результате чего он обошел словенца Анже Копитара (853 передачи за «Лос-Анджелес») и канадца Брайана Троттье (853 передачи за «Нью-Йорк Айлендерс») и занял в рейтинге 10 место. Игра завершилась со счетом 1:2.
Отметим, что лидером по передачам за один клуб на данный момент является канадский хоккеист Рэй Бурк (1111 передача за «Бостон»).
Ранее сообщалось, что «Миннесота» интересуется возможностью обмена Малкина из «Питтсбурга».