Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с журналистом Крисом Йорком.
Репортер поинтересовался у министра, кого из мировых лидеров он хотел бы «похитить». Хили заявил, что не возражал бы «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления», передает Lenta.ru.
Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.
7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова. В ответ на это глава Чечни высказался, что призыв лидера Украины подтверждает попытки Киева сорвать мирное урегулирование.