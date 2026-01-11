Ричмонд
Министр обороны Британии Хили заявил, что хотел бы похитить Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с журналистом Крисом Йорком.

Репортер поинтересовался у министра, кого из мировых лидеров он хотел бы «похитить». Хили заявил, что не возражал бы «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления», передает Lenta.ru.

Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.

7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова. В ответ на это глава Чечни высказался, что призыв лидера Украины подтверждает попытки Киева сорвать мирное урегулирование.

Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро долго оставался загадкой для мировой общественности. Бывший водитель автобуса в короткие сроки возглавил страну, оказавшуюся в череде экономических и политических кризисов, победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Сегодня его фигура вновь в центре внимания — после операции США, завершившейся захватом Мадуро и его вывозом за пределы страны.
