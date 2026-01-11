Россияне стали агрессивнее при покупке жилья, и не только из-за Долиной

Немало рынок недвижимости под конец 2025 года взволновал и «эффект Долиной». Термин закрепился в публичном поле после резонансного дела народной артистки России Ларисы Долиной, которая под влиянием мошенников продала квартиру и лишилась 317 млн. Суд признал сделку недействительной и восстановил право собственности певицы, при этом покупательница жилья Полина Лурье осталась без квартиры и без денег. Этот прецедент вызвал волну аналогичных исков по всей стране: бывшие владельцы жилья начали оспаривать сделки, ссылаясь на давление или мошенничество, что привело к росту судебных споров и повышенным рискам для добросовестных покупателей. Верховный суд РФ позже признал право собственности на квартиру за Лурье.