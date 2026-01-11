Россияне стали агрессивнее при покупке жилья, и не только из-за Долиной

По его словам, за последние годы покупатели стали куда более напористыми. Сегодня многие приходят не просто посмотреть варианты, а сразу настроены отстаивать свою позицию и добиваться максимальных уступок.
«Люди осознают, что покупают жильё на долгие годы, поэтому относятся к выбору крайне внимательно и критично», — отметил Седов.
Одна из причин такого поведения — постоянный экономический стресс. Рост цен, нестабильные ипотечные ставки и страх упустить выгодный момент подталкивают людей к жёсткому торгу. Покупатели заранее изучают аналитику, прогнозы и отзывы в соцсетях и приходят на переговоры уже эмоционально подготовленными.
Возраст также влияет на стиль общения. По наблюдениям эксперта, наиболее жёстко ведут себя клиенты старшего поколения.
«Чем старше покупатель, тем активнее он торгуется и требует дополнительных условий. Молодые клиенты, как правило, гораздо спокойнее», — пояснил он.
Сильное напряжение создаёт и ипотека. Для многих само одобрение кредита превращается в стресс: люди боятся отказа банка или ухудшения условий и поэтому стараются ускорить процесс сделки, настаивают на фиксации цены и давят на продавцов.
Есть и специфические факторы. Например, покупатели с валютным доходом — моряки и специалисты, работающие за границей — в условиях крепкого рубля ощущают снижение покупательной способности, что также усиливает их стремление торговаться.
Для рынка такая трансформация означает рост нагрузки на продавцов и увеличение числа конфликтных ситуаций. Меняется и роль отделов продаж: сегодня они всё чаще выступают не только как консультанты, но и как психологи, работающие с тревожными и эмоционально нестабильными клиентами.
Чтобы снизить риски срыва сделок, эксперт рекомендует максимально чётко фиксировать все договорённости в письменном виде и избегать необоснованных обещаний. По его словам, именно прозрачность и спокойная коммуникация позволяют превратить сложные переговоры в успешно завершённую сделку.
Немало рынок недвижимости под конец 2025 года взволновал и «эффект Долиной». Термин закрепился в публичном поле после резонансного дела народной артистки России Ларисы Долиной, которая под влиянием мошенников продала квартиру и лишилась 317 млн. Суд признал сделку недействительной и восстановил право собственности певицы, при этом покупательница жилья Полина Лурье осталась без квартиры и без денег. Этот прецедент вызвал волну аналогичных исков по всей стране: бывшие владельцы жилья начали оспаривать сделки, ссылаясь на давление или мошенничество, что привело к росту судебных споров и повышенным рискам для добросовестных покупателей. Верховный суд РФ позже признал право собственности на квартиру за Лурье.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.