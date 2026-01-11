Ричмонд
В Татарстане увеличили число грантов учителям физики и математики

Получателями станут 130 педагогов и 200 руководителей кружков.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Татарстана увеличило количество грантов для педагогов физико-математического профиля. Как следует из подписанного премьер-министром Алексеем Песошиным постановления, общее число ежегодных грантов вырастет с 350 до 430.

Количество получателей среди учителей физики, математики и информатики увеличено со 100 до 130 человек, а среди руководителей физико-математических кружков — со 100 до 200. При этом число грантов для молодых педагогов соответствующего профиля сокращено со 150 до 100.

Размер выплат остается прежним: 344 828 рублей для учителей, 275 862 рубля для молодых педагогов и 103 448 рублей для руководителей кружков. Постановление прошло антикоррупционную экспертизу.