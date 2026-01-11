Ричмонд
Катер с россиянами разбился на Пхукете: есть погибшие и десятки пострадавших

Один человек погиб и 21 пострадали при крушении катера на Пхукете.

Источник: Комсомольская правда

На таиландском острове Пхукет в результате крушения туристического катера погибла гражданка России, еще 21 человек пострадал. Об этом сообщила газета ThaiRath.

По данным издания, скоростное туристическое судно с россиянами столкнулось с рыболовным траулером. На борту катера находились не менее 55 пассажиров. В результате аварии погибла 18-летняя гражданка России, ее смерть подтверждена официально.

«Летальный исход подтвержден для одной туристки 18 лет, гражданка России», — сказано в сообщении.

После столкновения на место происшествия прибыли спасательные службы и полиция. Все находившиеся на катере туристы были эвакуированы.

Как уточняет телеканал AmarinTV, пострадавших доставили в ближайшую больницу на острове Пхипхи, где им оказали медицинскую помощь. Состояние раненых и характер полученных травм уточняются.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Тайские власти проводят проверку, в том числе изучают действия экипажей обоих судов и соблюдение правил безопасности на воде.

Не менее жуткая история недавно произошла на Шри-Ланке. Там погибла путешественница из Магнитогорска Ирина Кузнецова, не дожив несколько часов до Нового года. Женщина заразилась лихорадкой денге, переносимой комарами. Она не сразу обратилась за медицинской помощью, а когда попала в больницу, ее состояние уже было тяжелым — отказали почки. Спасти россиянку не удалось.