Катер с россиянами разбился на Пхукете: есть погибшие и десятки пострадавших

На таиландском острове Пхукет в результате крушения туристического катера погибла гражданка России, еще 21 человек пострадал. Об этом сообщила газета ThaiRath.
По данным издания, скоростное туристическое судно с россиянами столкнулось с рыболовным траулером. На борту катера находились не менее 55 пассажиров. В результате аварии погибла 18-летняя гражданка России, ее смерть подтверждена официально.
«Летальный исход подтвержден для одной туристки 18 лет, гражданка России», — сказано в сообщении.
После столкновения на место происшествия прибыли спасательные службы и полиция. Все находившиеся на катере туристы были эвакуированы.
Как уточняет телеканал AmarinTV, пострадавших доставили в ближайшую больницу на острове Пхипхи, где им оказали медицинскую помощь. Состояние раненых и характер полученных травм уточняются.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Тайские власти проводят проверку, в том числе изучают действия экипажей обоих судов и соблюдение правил безопасности на воде.
Не менее жуткая история недавно произошла на Шри-Ланке. Там погибла путешественница из Магнитогорска Ирина Кузнецова, не дожив несколько часов до Нового года. Женщина заразилась лихорадкой денге, переносимой комарами. Она не сразу обратилась за медицинской помощью, а когда попала в больницу, ее состояние уже было тяжелым — отказали почки. Спасти россиянку не удалось.