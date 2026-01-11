Катер с россиянами разбился на Пхукете: есть погибшие и десятки пострадавших

Не менее жуткая история недавно произошла на Шри-Ланке. Там погибла путешественница из Магнитогорска Ирина Кузнецова, не дожив несколько часов до Нового года. Женщина заразилась лихорадкой денге, переносимой комарами. Она не сразу обратилась за медицинской помощью, а когда попала в больницу, ее состояние уже было тяжелым — отказали почки. Спасти россиянку не удалось.