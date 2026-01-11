«Забирай меня скорей»: «Руки Вверх!» устроят масштабный концерт в Иркутске

В апреле в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске выступит группа «Руки Вверх!» (12+), под чьи хиты танцевали на школьных дискотеках и провожали закаты целые поколения. Об этом сообщается на сайте организатора.
Если вы планируете «вспомнить молодость», стоит поторопиться. Стоимость билетов на танцпол начинается от трех тысяч рублей. Попасть в фан-зону можно за 3900 рублей, а самые дорогие билеты обойдутся зрителям в первых рядах — почти восемь тысяч рублей. Таких мест осталось всего 20.
В последний раз группа приезжала с концертом в столицу Приангарья в октябре 2024 года. Тогда вокалист много внимания уделял своим поклонникам — общался, шутил, рассказывал о себе, о своей семье, а также к каждой песне делал интересные подводки.