«Страна рыдала бы»: Сухоруков нашёл способ снять «Брат-3»с умершим Бодровым

«И в конце концов он идёт навстречу, и я иду к нему навстречу. Мне кажется, страна рыдала бы. А он, тем более, уже ушёл в Кармадон. Представьте себе, после этого вдруг он появляется живой!» — сказал Сухоруков в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам актёра, он предлагал режиссёру Алексею Балабанову продолжить культовую картину, используя сохранившиеся материалы с предыдущих фильмов и современные технологии монтажа. В сюжете центральной сценой должна была стать долгожданная встреча его героя с персонажем Бодрова, которая всё время срывалась из-за различных событий.
Сухоруков сравнил свой замысел с фильмом «Форрест Гамп», где герой встречается с историческими фигурами, отметив, что с учётом документальных съёмок предыдущих частей это могло бы быть реализовано. Кульминацией картины должна была стать эмоциональная сцена сближения героев на фоне Петербурга.
Ранее сообщалось, что Виктору Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы. Документы он подавал через посольство Германии, где ему официально выдали отказ. В формуляре отмечалось, что одно из государств ЕС рассматривает актёра как угрозу международным отношениям и общественному порядку, однако конкретные страны, инициировавшие запрет, не уточнялись.
