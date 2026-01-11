Володин запустил опрос об отношении будущих родителей к генетическому тесту

Володин уточнил, что генетический тест планируется включить в систему ОМС.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин инициировал опрос среди подписчиков, предложив им высказать мнение относительно возможного введения генетического тестирования для будущих родителей. Об этом он написал на своей странице в MAX.
«Как вы относитесь к введению генетического теста для будущих родителей?» — говорится в сообщении, к которому приложены варианты ответов. Оно опубликовано в личном канале Володина в мессенджере MAX.
Он сообщил, что проведение генетического теста предполагается интегрировать в систему ОМС, в рамках которой гражданам оказывается бесплатная медицинская помощь. По оценке специалистов, такая мера позволит еще на этапе планирования беременности определить вероятность рождения ребенка с наследственной патологией.
Респондентам предложено три варианта ответа: «поддерживаю», «не поддерживаю» и «все равно». На данный момент большинство голосов набирает вариант «поддерживаю».
Ранее стало известно, что правительство РФ поручило Минздраву изучить возможность введения генетического тестирования для граждан, планирующих рождение ребенка. Соответствующее поручение содержится в утвержденном кабмином плане мероприятий по реализации стратегии семейной и демографической политики, а также мер поддержки многодетных семей на период до 2036 года.
При этом единой государственной программы по проведению генетического обследования будущих родителей на данный момент не создано. Парам, готовящимся к беременности, такие исследования доступны лишь на добровольной основе и полностью за счет собственных средств, передает 360.ru.