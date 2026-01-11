Ричмонд
«Тампа-Бэй» разгромила «Филадельфию» с помощью Кучерова

Хоккеист из России Никита Кучеров, играющий за команду НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», помог своему клубу одержать победу с разгромным счетом в матче против «Филадельфия Флайерз».

Кучеров забил два из семи голов «Тампы» и сделал две голевые передачи.

«Филадельфии» удалось забросить всего две шайбы.

Кучеров по количеству очков за сезон удерживает первое место среди россиян и четвертое в целом в НХЛ.

