В России с марта изменятся сроки оплаты коммуналки: названа новая дата

С 1 марта в России будет изменен срок оплаты услуг ЖКХ. Теперь крайний день для внесения платежей переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью РИА Новости.
«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — отметил депутат.
Колунов подчеркнул, что это решение направлено на поддержку граждан и позволит избежать просрочек и начисления штрафов за несвоевременную оплату. Он добавил, что многие россияне сталкиваются с тем, что зарплата приходит после 10-го числа.
Парламентарий уточнил, что большинство граждан России получают зарплату чаще всего между 12-м и 15-м числами. Новый закон позволит им оплачивать коммунальные услуги уже после поступления средств на счет. Это не только удобнее для граждан, но и поможет избежать просрочек и начисления пени.
Напомним, до конца 2026 года пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг для россиян останутся на прежнем уровне и повышаться не будут. Правительством подписано постановление, продлевающее период начисления штрафных санкций «с особенностями», без привязки к росту ключевой ставки Центробанка.
В России предлагают разрешить передавать долги граждан за ЖКХ коллекторам. В настоящее время законодательство запрещает управляющим компаниям уступать право требования по возврату просроченной задолженности третьим лицам. АКОН обратилась в Госдуму и Минстрой с предложением снять этот запрет.
Ранее глава Минстроя РФ Ирека Файзуллина сообщила о внедрении нового механизма, который ускорит погашение коммунальных долгов. Министерство разработало законопроект, придающий электронным платежным документам по ЖКУ юридическую силу. Это позволит более эффективно бороться с задолженностью за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.