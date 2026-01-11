В России с марта изменятся сроки оплаты коммуналки: названа новая дата

Парламентарий уточнил, что большинство граждан России получают зарплату чаще всего между 12-м и 15-м числами. Новый закон позволит им оплачивать коммунальные услуги уже после поступления средств на счет. Это не только удобнее для граждан, но и поможет избежать просрочек и начисления пени.