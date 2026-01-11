Сбои в расписании общественного транспорта в Минске возможны из-за снега

Причина вероятных сбоев — сложные погодные условия. Речь идет о недавних сильных снегопадах, которые принеся в Беларусь циклон «Улли». Ранее в Минске по этой причине, например, были остановки движения трамваев и других видов наземного транспорта.
Однако коммунальные службы продолжают усиленно устранять последствия снежной стихии. Идет расчистка дорог, тротуаров, дворовых территорий.
Минувшей ночью и ранним утром, по данным Минжилкомхоза, на улицах страны работала 1431 единица спецтехники, в том числе 837 снегоуборочных машин. Были задействованы свыше 4,7 тыс. работников системы ЖКХ.
«Для уборки снега было дополнительно привлечено 1988 единиц спецтехники и более 230 работников сторонних организаций», — отметили в министерстве.