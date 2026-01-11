Омский историк раскрыл тайну снимка, сделанного иностранцем более 100 лет назад

Историк предположил, что в тот же день мог быть сделан и другой известный кадр — с британским военным оркестром, выступавшим у ворот училища. Как отмечает Стельмак, подобные выступления в Омске в 1918—1919 годах происходили регулярно. Вероятно, именно поэтому один из британцев решил запечатлеть момент с балкона.