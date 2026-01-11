Ричмонд
Омский историк раскрыл тайну снимка, сделанного иностранцем более 100 лет назад

Фотография 1919 года могла быть сделана англичанином во время выступления британского военного оркестра в Омске.

Источник: Комсомольская правда

Омский историк-краевед и главный архивист Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области Максим Стельмак рассказал историю редкого снимка, сделанного в 1919 году в историческом центре города.

По его данным, фотографию сделал англичанин, стоя на балконе здания Омского женского епархиального училища — ныне здесь располагается Институт ветеринарной медицины и биотехнологии имени Столыпина. На снимке запечатлена широкая улица с деревянными домами, которая сегодня носит название улицы Вавилова.

Историк предположил, что в тот же день мог быть сделан и другой известный кадр — с британским военным оркестром, выступавшим у ворот училища. Как отмечает Стельмак, подобные выступления в Омске в 1918—1919 годах происходили регулярно. Вероятно, именно поэтому один из британцев решил запечатлеть момент с балкона.

«Судя по французской кинохронике, примерно через две-три недели эти музыканты играли уже у здания Французской военной миссии. Справа от них четко виден Омский тюремный замок, возвышающийся над другими строениями», — написал Стельмак в соцсети «ВКонтакте».

Архивист также связал эти события с творчеством омского поэта Леонида Мартынова, который в начале 1920-х годов написал стихотворение «Старый Омск». В нем есть строки: «Над сетью улиц низеньких и пыльных колосом серым высится тюрьма. И стали в ряд курные избы ссыльных и гордые чиновничьи дома».

Не исключено, что звуки британского оркестра доносились и до политзаключенных, находившихся неподалеку от места выступления.

