Омский историк раскрыл тайну снимка, сделанного иностранцем более 100 лет назад

Омский историк-краевед и главный архивист Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области Максим Стельмак рассказал историю редкого снимка, сделанного в 1919 году в историческом центре города.
По его данным, фотографию сделал англичанин, стоя на балконе здания Омского женского епархиального училища — ныне здесь располагается Институт ветеринарной медицины и биотехнологии имени Столыпина. На снимке запечатлена широкая улица с деревянными домами, которая сегодня носит название улицы Вавилова.
Историк предположил, что в тот же день мог быть сделан и другой известный кадр — с британским военным оркестром, выступавшим у ворот училища. Как отмечает Стельмак, подобные выступления в Омске в 1918—1919 годах происходили регулярно. Вероятно, именно поэтому один из британцев решил запечатлеть момент с балкона.
«Судя по французской кинохронике, примерно через две-три недели эти музыканты играли уже у здания Французской военной миссии. Справа от них четко виден Омский тюремный замок, возвышающийся над другими строениями», — написал Стельмак в соцсети «ВКонтакте».
Архивист также связал эти события с творчеством омского поэта Леонида Мартынова, который в начале 1920-х годов написал стихотворение «Старый Омск». В нем есть строки: «Над сетью улиц низеньких и пыльных колосом серым высится тюрьма. И стали в ряд курные избы ссыльных и гордые чиновничьи дома».
Не исключено, что звуки британского оркестра доносились и до политзаключенных, находившихся неподалеку от места выступления.
