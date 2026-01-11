Лёгкие деньги и ИИ: Какие сценарии мошенников станут опаснее в 2026 году

«Говорить о том, что дропперство побеждено, пока не приходится, но есть существенные достижения — часть “случайных” дропперов удалось отпугнуть», — сказал он.
В 2025 году власти усилили борьбу с дропперами — гражданами, передающими свои платёжные инструменты мошенникам. С июля была введена уголовная ответственность за организацию таких схем и передачу карт, а для подростков до 18 лет — обязательное согласие родителей на открытие счёта. Кроме того, с мая были введены ограничения на переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц для лиц, включённых в базу дропперов ЦБ РФ, которая насчитывает более 1,2 млн человек. По данным банков и МВД, масштаб дропперства и общий ущерб в 2025 году сократились почти на треть, а время выявления подозрительных карт снизилось.
Однако, по словам Осипова, проблема остаётся серьёзной: дропперы всё чаще уходят в мелкие банки, открывая счета сразу в десятках кредитных организаций, а также участвуют в схемах «аренды карты» и p2p-операциях, формально не передавая доступ третьим лицам. Осипов предупредил, что в 2026 году мошенники будут активнее использовать искусственный интеллект, дипфейки и синтетический голос, а также развивать схемы социальной инженерии и «мошенничество как услугу», что повысит масштаб и реалистичность атак.
Ранее сообщалось, что мошенники начали массово похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», представляясь сотрудниками органов власти и управляющих компаний. Злоумышленники используют изменения в жилищном законодательстве, создавая фейковые чаты и выманивая у граждан коды доступа под предлогом «оцифровки» услуг ЖКХ и капитального ремонта.
