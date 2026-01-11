Лёгкие деньги и ИИ: Какие сценарии мошенников станут опаснее в 2026 году

В 2025 году власти усилили борьбу с дропперами — гражданами, передающими свои платёжные инструменты мошенникам. С июля была введена уголовная ответственность за организацию таких схем и передачу карт, а для подростков до 18 лет — обязательное согласие родителей на открытие счёта. Кроме того, с мая были введены ограничения на переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц для лиц, включённых в базу дропперов ЦБ РФ, которая насчитывает более 1,2 млн человек. По данным банков и МВД, масштаб дропперства и общий ущерб в 2025 году сократились почти на треть, а время выявления подозрительных карт снизилось.