Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Успейте на Рождественские ярмарки в Кишиневе: Осталось пару дней, чтобы успеть недорого купить местную продукцию

Ярмарки с местной продукцией открыты в ряде секторов столицы в это воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарки с местной продукцией открыты в ряде секторов столицы в эти выходные.

Их можно посетить по указанным ниже адресам.

Центр:

На ПВНС до 25 января работает Рождественская ярмарка.

На улице М. Варлаам, на участке между улицами Армянская и Тигина, до 20 января — ярмарка-продажа праздничной атрибутики «Fulgi de nea».

Буюканы:

Сквер у Театра оперы и балета, до 15.01.2026 — Рождественская ярмарка «Christmas village».

Чеканы:

Рождественская ярмарка до 15.01.2026 работает в ТЦ PORT MALL (ул. М. Садовяну, 42/6).

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили (далее…).

С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).