Успейте на Рождественские ярмарки в Кишиневе: Осталось пару дней, чтобы успеть недорого купить местную продукцию

Ярмарки с местной продукцией открыты в ряде секторов столицы в эти выходные.
Их можно посетить по указанным ниже адресам.
Центр:
На ПВНС до 25 января работает Рождественская ярмарка.
На улице М. Варлаам, на участке между улицами Армянская и Тигина, до 20 января — ярмарка-продажа праздничной атрибутики «Fulgi de nea».
Буюканы:
Сквер у Театра оперы и балета, до 15.01.2026 — Рождественская ярмарка «Christmas village».
Чеканы:
Рождественская ярмарка до 15.01.2026 работает в ТЦ PORT MALL (ул. М. Садовяну, 42/6).
