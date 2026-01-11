Нация в движении: Почему 2025-й стал переломным для массового спорта в России

Вспоминая 2025 год, мы часто говорим о громких победах на международных турнирах, триумфах наших звёзд. Но есть победа куда более масштабная, тихая и системная. Это победа миллионов россиян над диваном, над нехваткой времени, над убеждением, что спорт — это только для избранных. Государственная программа «Спорт России», стартовавшая в 2025-м, стала не просто бюрократической инициативой. Она стала каркасом, на который нанизывается новая реальность — реальность, где спортивный объект в шаговой доступности, где семейный выходной — это фестиваль ГТО, а ветераны находят силы и братство в тренировочном зале.
Главный цифровой тренд года — 61,4%. Именно столько россиян сегодня систематически занимаются спортом. План на 2025-й был перевыполнен почти на 2%. А глобальная цель — 70% к 2030 году — из разряда амбициозных перешла в категорию абсолютно достижимых. Как этого удалось добиться? Ответ — не в одной магической кнопке, а в тысяче маленьких рычагов, которые нажали по всей стране.
Инфраструктура как фундамент.
Без базы массовый спорт — это просто лозунг. В 2025 году этот фундамент укрепляли рекордными темпами. Более 420 новых спортивных объектов по всей стране — это не только футбольные поля с искусственным покрытием в миллионниках. Это, прежде всего, жизнь там, где её раньше не было. Например, в Анадыре, столице Чукотки, в ноябре после капитального ремонта открылся единственный в городе крытый ледовый каток. Зданию больше двадцати лет, но после обновления раздевалок, входной группы и, главное, замены холодильной установки он зажил новой жизнью.
«Ледовый каток заметно преобразился: здесь стало очень уютно и хорошо кататься. Этот каток ассоциируется с детством, когда мы только учились кататься, как эти ребята вокруг», — делится впечатлениями жительница Анадыря Галина Кевев. Ключевое улучшение — продление сезона катания до конца мая. Для местных хоккеистов это бесценно. «Я очень скучал по тренировкам. Мне нравится новый лёд! И в раздевалках стало красивее! Теперь мы будем тренироваться ещё больше, и я буду как Овечкин!» — с восторгом говорит шестилетний Тимофей Попов, воспитанник окружной спортивной школы. Таких объектов, меняющих повседневность целых населённых пунктов, за год появились сотни.
Дети: не чемпионы, а счастливые и здоровые.
Лозунг «Всё лучшее — детям» в спортивной политике обретает конкретные черты. Сегодня в секциях занимаются 6,3 миллиона детей. Для них работают более 38,5 тысячи школьных спортивных клубов. Но важен не только охват, а и качество идеи. Яркий пример — проект-финалист всероссийского конкурса «Ты в игре» «Нижегородская лига плавания». Его создатели увидели пробел: мало возможностей для юных пловцов показать себя. С 2022 года они проводят регулярные кубки для детей 9−12 лет, собирая до 2,5 тысячи участников ежегодно, включая команды из других регионов.
Здесь создана уникальная экосистема. Старшие становятся примером для младших, а в соцсетях Лиги даёт видеоуроки 21-летний мастер спорта, рекордсмен области Иван Баленков. Его младшая сестра Полина в 10 лет уже выполнила третий взрослый разряд. «Кубок Нижегородской лиги» даёт спортсменке важный соревновательный опыт и позволяет попробовать себя на разных дистанциях. Девочка любит эти соревнования за дружескую атмосферу", — отмечает тренер Полины Татьяна Вашурина. Это история не о воспитании олимпийского чемпиона любой ценой, а о создании среды, где ребёнок находит друзей, азарт и уверенность в себе.
ГТО: новая жизнь старой традиции.
Всероссийский комплекс ГТО, возрождённый в 2014-м и включённый в 2025-м в госпрограмму, — это больше, чем значки. Это социальный лифт и семейный досуг. Более 2,5 миллиона человек сдали нормативы в прошлом году. Но за цифрами — потрясающие истории. Семья Кожуховых-Винантовых из Челябинской области в 2025 году выиграла Всероссийский фестиваль ГТО для семейных команд. В команде — папа, мама, дочь и бабушка Людмила Кирилловна.
«Помимо того, что это достаточно высокий спортивный результат, для нас победа стала ярким показателем того, что мы — команда. Прошло почти полгода… но до сих пор не можем поверить: мы это сделали?» — вспоминает Андрей Кожухов. Их путь начался с предпоследнего места, а закончился абсолютным чемпионством. «Участвуя в подобных мероприятиях, дети получают уникальный опыт… благодаря которому со временем придёт осознание того, что это твоя СЕМЬЯ», — уверены они. Таких семей, для которых спорт стал общим языком, тысячи.
Спорт как реабилитация и миссия.
Одно из самых деликатных и важных направлений программы — работа с ветеранами СВО. Это не про медали, а про возвращение к жизни, про телесную и социальную реабилитацию. В 2025 году только в рамках «Кубков Защитников Отечества» прошло более 130 официальных мероприятий в 50 регионах.
В Тамбовской области, например, ветераны бесплатно занимаются в секциях — от борьбы до стрельбы из лука. Особой популярностью пользуется волейбол сидя. «Я сравниваю занятия с пауэрлифтингом… Там больше погружения в себя, а здесь очень сильный контакт с ребятами, взаимопонимание. Оставляешь все ненужные мысли вне площадки», — говорит ветеран Юрий Козлов. Тренер Сергей Шпагин стал для команды локомотивом и лидером. «Всегда подбодрит шуткой, поругает. Тренировки требуют серьёзной подготовки, и все ребята стараются поддерживать физическую форму», — добавляет ветеран Константин Пронин. На этих тренировках вместе с мужчинами занимается и женская команда волейбольного клуба «Держава». Спорт здесь стирает границы и лечит.
Что дальше?
За 2025 год было проведено более 13 тысяч массовых мероприятий — от «Лыжни России» до локальных турниров «Кожаного мяча». Более 62 тысяч специалистов прошли переподготовку. Конкурс «Ты в игре» собрал тысячи инициатив. Это и есть живая ткань массового спорта.
Указ Президента о строительстве не менее 350 спортивных комплексов ежегодно, в том числе в малых городах и сёлах, задает стремительный темп на будущее. 2025 год показал главное: программа работает не потому, что так написано в документах, а потому, что она отвечает на реальный запрос людей. Запрос на современные площадки, на доступные секции для детей, на понятные цели в виде знаков ГТО, на поддержку тех, кто в ней особенно нуждается.
Итоги 2025-го — это не отчёт для галочки. Это уверенный первый шаг к тому, чтобы к 2030 году здоровый и активный образ жизни стал неотъемлемой частью национального кода. Судя по тому, как шестилетний Тимофей с Чукотки мечтает стать Овечкиным, а семья из Челябинска празднует победу на фестивале ГТО, мы — на верном пути. Нация действительно в движении.