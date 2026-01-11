Нация в движении: Почему 2025-й стал переломным для массового спорта в России

Вспоминая 2025 год, мы часто говорим о громких победах на международных турнирах, триумфах наших звёзд. Но есть победа куда более масштабная, тихая и системная. Это победа миллионов россиян над диваном, над нехваткой времени, над убеждением, что спорт — это только для избранных. Государственная программа «Спорт России», стартовавшая в 2025-м, стала не просто бюрократической инициативой. Она стала каркасом, на который нанизывается новая реальность — реальность, где спортивный объект в шаговой доступности, где семейный выходной — это фестиваль ГТО, а ветераны находят силы и братство в тренировочном зале.