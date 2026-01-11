Ричмонд
Генконсульство РФ подтвердило смерть россиянки на Пхукете

Генеральное консульство РФ в Пхукете подтвердило РИА Новости факт гибели гражданки России; сведения о других возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Срочная новость.

