Генконсульство РФ подтвердило смерть россиянки на Пхукете

Генеральное консульство РФ в Пхукете подтвердило РИА Новости факт гибели гражданки России; сведения о других возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
Срочная новость.
