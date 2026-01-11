Ричмонд
Telegraph: Британия и страны ЕС обсуждают размещение войск НАТО в Гренландии

Британские власти обсуждают со странами Евросоюза возможность размещения войск НАТО на территории Гренландии. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, военные руководители ряда европейских стран разрабатывают план возможной миссии НАТО в Гренландии, предусматривающей размещение войск, кораблей и военной авиации. План находится на ранней стадии.

Основная цель — защита острова. Источники отмечают, что премьер Британии Кир Стармер воспринял угрозу «чрезвычайно серьезно» и поддержал необходимость мер. Европейские страны рассчитывают, что присутствие войск НАТО убедит президента США Дональда Трампа отказаться от амбиций по аннексии Гренландии.

Параллельно Евросоюз разрабатывает санкции против американских технологических компаний Google, X и Microsoft, а также ряда банков и финансовых организаций. Ограничения могут вступить в силу, если Трамп отклонит предложение о размещении войск НАТО на острове, передает газета.

Некоторые чиновники Европейского союза боятся, что Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине. Об этом написало издание Politico. По словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, американский лидер вряд ли осуществит такую сделку в ближайшее время, но все может измениться.

