Telegraph: Британия и страны ЕС обсуждают размещение войск НАТО в Гренландии

Некоторые чиновники Европейского союза боятся, что Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине. Об этом написало издание Politico. По словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, американский лидер вряд ли осуществит такую сделку в ближайшее время, но все может измениться.