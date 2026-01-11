Татарстанцам напомнили о возможности бесплатно получать лекарства

Определенные категории жителей Татарстана имеют право на получение лекарственных препаратов бесплатно в рамках государственной социальной помощи.
В перечень льготников входят граждане с инвалидностью, участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, пострадавшие от радиационных катастроф и испытаний, а также Герои Советского Союза, России и Социалистического Труда.
Бесплатно предоставляются лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых, а также специализированное питание для детей-инвалидов. Точный список препаратов и условия их получения определяются федеральным и региональным законодательством.