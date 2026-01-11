Ричмонд
Из-за непогоды в Башкирии ввели ограничение на трассе М-5

Движение ограничено для автобусов, такси и грузовиков.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 января, на трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Башкирии ввели ограничение движения. Об этом сообщили в ГАИ республики.

Решение принято из-за плохих погодных условий и действует с 1480 км по 1548 км. Мера актуальна для грузовиков, автобусов и маршрутных такси.

Ориентировочно ограничение снимут в 14:00. О решении сообщат дополнительно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.