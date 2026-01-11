Лютые морозы до −35 градусов придут в Курган

Арктический холод нагрянет в Курган на следующей неделе.
В Кургане первая рабочая неделя 2026 года начнется с резкого изменения погодных условий и аномального похолодания до −35 градусов в ночные часы По данным метеорологов «Гисметео», температурные качели затронут регион уже во вторник, 13 января, после относительно теплого понедельника.
«Смена атмосферных фронтов приведет к тому, что комфортные −10 градусов в начале недели в Кургане сменятся суровыми арктическими значениями. Со вторника прогнозируют похолодание: днем до −16, ночью — до −32. В среду, 14января, днем похолодает до −27, а ночью до рекордных −35», — следует из прогноза «Гисметео».
Такое падение температуры станет серьезным испытанием для коммунальных служб и систем жизнеобеспечения города в первые трудовые будни после новогодних каникул. Жителям региона рекомендуется заранее подготовить автотранспорт к эксплуатации в экстремальных условиях и учитывать погодный фактор при планировании поездок.