Мошенники стали продавать россиянам билеты на несуществующие концерты

В МВД предупредили о мошеннических сайтах, где аферисты продают билеты на несуществующие мероприятия и крадут деньги россиян.

Источник: Аргументы и факты

В МВД России предупредили, что мошенники стали продавать билеты на несуществующие мероприятия.

Как рассказали УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие концерты, мюзиклы, стендапы известных артистов, при этом только крадут деньги и данные пользователей.

В Сети активно распространяются яркие баннеры с предложениями купить билеты, ведущие на мошеннические сайты, где представлена афиша с адресом местного концертного зала и его схемой. Там же можно «забронировать» места и оплатить билеты. При переходе на страницу оплаты пользователь попадает на ресурс, имитирующий СБП, где мошенники похищают деньги и данные.

В МВД рекомендуют россиянам всегда проверять афишу мероприятий на официальных сайтах артистов, театров, концертных площадок или проверенных билетных операторов. Также не следует доверять сообщениям из личных переписок.

Ранее в МВД сообщили, что при передаче личных данных мошенникам ключевым фактором является время.