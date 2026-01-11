Мошенники стали продавать россиянам билеты на несуществующие концерты

В МВД России предупредили, что мошенники стали продавать билеты на несуществующие мероприятия.
Как рассказали УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие концерты, мюзиклы, стендапы известных артистов, при этом только крадут деньги и данные пользователей.
В Сети активно распространяются яркие баннеры с предложениями купить билеты, ведущие на мошеннические сайты, где представлена афиша с адресом местного концертного зала и его схемой. Там же можно «забронировать» места и оплатить билеты. При переходе на страницу оплаты пользователь попадает на ресурс, имитирующий СБП, где мошенники похищают деньги и данные.
В МВД рекомендуют россиянам всегда проверять афишу мероприятий на официальных сайтах артистов, театров, концертных площадок или проверенных билетных операторов. Также не следует доверять сообщениям из личных переписок.
Ранее в МВД сообщили, что при передаче личных данных мошенникам ключевым фактором является время.