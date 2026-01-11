Мошенники стали продавать россиянам билеты на несуществующие концерты

В Сети активно распространяются яркие баннеры с предложениями купить билеты, ведущие на мошеннические сайты, где представлена афиша с адресом местного концертного зала и его схемой. Там же можно «забронировать» места и оплатить билеты. При переходе на страницу оплаты пользователь попадает на ресурс, имитирующий СБП, где мошенники похищают деньги и данные.