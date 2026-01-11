Эксперт Седов: Россияне все чаще проявляют агрессию при покупке жилья

Россияне стали агрессивнее и придирчивее при покупке недвижимости — теперь переговоры по сделкам проходят на повышенных тонах. Об этом рассказал руководитель компании «МодульДом Юг» Олег Седов.
По его словам, для клиентов важен правильный выбор места, в котором они будут жить годами. Из-за этого люди подходят к заключению сделок осознанно и очень придирчиво.
Причин у подобных изменений несколько. Среди них — экономический стресс из-за значительного роста цен, скачков ставок по ипотеке, а также боязни не приобрести жилье на приемлемых условиях.
Эксперт добавил, что покупатели активно читают новостные ленты, чаты риелторов, прогнозы и отзывы, поэтому приходят уже «заряженными».
— Есть и менее очевидные факторы. Крепкий рубль бьет по тем, кто зарабатывает в валюте. Для них покупка дома в рублях становится менее выгодной, и это тоже выливается в торг, — цитирует его Газета.ru.
Ранее руководитель компании Century 21 Лидер Юлия Ткаченко выразила мнение, что рынок недвижимости вступает в новую эпоху: профессионализм выходит на первый план, а цена ошибок возрастает многократно.