Новые фотографии 3I/ATLAS показали организованную структуру кометы

Межзвездный объект 3I/ATLAS был зафиксирован 1 июля. Позднее ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Диаметр ее комы — облака газа и пыли вокруг ядра — составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование показало, что возраст объекта может превышать 7,5 миллиарда лет, что примерно на три миллиарда лет больше возраста Солнца. Не исключается, что это самая древняя из наблюдавшихся комет.