Новые фотографии 3I/ATLAS показали организованную структуру кометы

NASA обнародовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое, как сообщили исследователи All day Astronomy в соцсети X*, поставило под вопрос существующие модели поведения комет.
Исследователи уточнили, что на первый взгляд снимок выглядит обычным, однако при детальном рассмотрении становится заметна организованная структура, ориентированная в сторону Солнца и не укладывающаяся в предположения, заложенные в многолетние модели.
Отмечается, что речь идет не о спекуляциях, а о выводах, сделанных на основе опубликованных NASA данных.
Межзвездный объект 3I/ATLAS был зафиксирован 1 июля. Позднее ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Диаметр ее комы — облака газа и пыли вокруг ядра — составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование показало, что возраст объекта может превышать 7,5 миллиарда лет, что примерно на три миллиарда лет больше возраста Солнца. Не исключается, что это самая древняя из наблюдавшихся комет.
Ранее ученые назвали три аномальных свойства 3I/ATLAS, которых нет у других комет.
