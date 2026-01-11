В Северной Осетии временно закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим РФ с Грузией и далее — с Арменией. Трасса соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт «Верхний Ларс». Из-за снегопадов и лавин движение по трассе иногда прерывают.