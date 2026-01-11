Ричмонд
+15°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северной Осетии временно закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге

Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за лавин.

Источник: Аргументы и факты

В Северной Осетии приостановили движение транспорта по Военно-Грузинской дороге из-за схода лавин на территории Грузии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Запрет действует с 05:20 11 января и до особого распоряжения. Введен он с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии в связи с невозможностью обеспечить безопасный проезд.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим РФ с Грузией и далее — с Арменией. Трасса соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт «Верхний Ларс». Из-за снегопадов и лавин движение по трассе иногда прерывают.

Ранее сообщалось, что в Грузии у вершины Тетнульд произошёл сход лавины, под которой оказалась группа лыжников и сноубордистов.