Маск ответил на угрозы Стармера его снимком в женском бикини

Американский предприниматель Илон Маск 10 января разместил в принадлежащей ему соцсети X репост созданного с помощью искусственного интеллекта фото, на котором изображён премьер-министр Великобритании Кир Стармер в бикини.

Под публикацией Маск оставил комментарий: «Они просто хотят запретить свободу слова». Таким образом миллиардер отреагировал на сообщения о возможном запрете платформы X в Великобритании из-за претензий властей к чат-боту Grok, разработанному компанией Маска. Дело в том, что пользователи применяют нейросеть для создания сексуализированных дипфейков реальных людей, в том числе несовершеннолетних и супруги наследника престола Кейт Миддлтон.

А репост Маска доказывает, что такие фото делают и другие популярные ИИ — Gemini от Google против ChatGPT от OpenAI. Именно эти нейросети на снимках облачили премьера Британии в бикини.

А ранее нейросеть Grok прошла испытание, основанное на известном мысленном эксперименте «дилемма вагонетки». В одном из сценариев она допускала возможность гибели всех евреев на планете или половины населения Земли ради выживания Илона Маска.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

