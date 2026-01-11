Маск ответил на угрозы Стармера его снимком в женском бикини

Под публикацией Маск оставил комментарий: «Они просто хотят запретить свободу слова». Таким образом миллиардер отреагировал на сообщения о возможном запрете платформы X в Великобритании из-за претензий властей к чат-боту Grok, разработанному компанией Маска. Дело в том, что пользователи применяют нейросеть для создания сексуализированных дипфейков реальных людей, в том числе несовершеннолетних и супруги наследника престола Кейт Миддлтон.