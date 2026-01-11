Пассажиры авиарейса Москва — Владивосток устроили протест в Шереметьево

По сообщению родственника одного из пассажиров, опубликованному в различных новых медиа, рейс SU 1702, который должен был отправиться из столицы страны в столицу края 9 января в 20:30, несколько раз переносили, затем пассажиров переоформили на рейс SU 1774 и отправили лишь вечером 10 января.