Пассажиры авиарейса Москва — Владивосток устроили протест в Шереметьево

Пассажиры рейса SU 1702 по маршруту Москва — Владивосток сообщили о почти суточной задержке вылета
По сообщению родственника одного из пассажиров, опубликованному в различных новых медиа, рейс SU 1702, который должен был отправиться из столицы страны в столицу края 9 января в 20:30, несколько раз переносили, затем пассажиров переоформили на рейс SU 1774 и отправили лишь вечером 10 января.
Во время ожидания вылета в Шереметьево людям не предоставляли горячее питание и гостиницу, а также было трудно дозвониться до операторов авиакомпании «Аэрофлот».
Среди пассажиров находились люди с инвалидностью и участники специальной военной операции.
Часть пассажиров устроила протест у зоны посадки, где шла посадка на другой рейс во Владивосток, после чего к ним подошли сотрудники полиции и транспортной прокуратуры. Представитель авиакомпании сообщил, что самолёт готов к вылету, но отсутствуют экипаж, питание и топливо.
После коллективного заявления рейс, переоформленный на SU 1774, вылетел из Москвы во Владивосток вечером 10 января примерно через сутки после планового времени отправления. Но и во время перелёта по маршруту Москва — Владивосток пассажиров не обеспечили питанием.
Более того, после прилёта во Владивосток часть багажа не прибыла и пассажирам пришлось дожидаться несколько часов уже в аэропорту Владивостока. Пассажиры оформили заявления на розыск вещей.