«Обычно встречали их в полях, а не вот так вот». Под Березино женщина встретилась со стадом зубров, гуляя с собакой в лесу

Жительница Березинского района 10 января неподалеку от деревни Чижаха случайно встретилась в лесу со стадом зубров, когда гуляла с собакой. Видео белоруска выложила в соцсетях. В десятках метров от женщины неспешно шло целое стадо зубров. Их, судя по видео, было не меньше десяти. Собака белоруски, заметив стадо, рванула вперед. Один из зубров демонстративно остановился на некоторое время, а затем скрылся в лесу.