«Обычно встречали их в полях, а не вот так вот». Под Березино женщина встретилась со стадом зубров, гуляя с собакой в лесу

Белоруска встретилась со стадом зубров, гуляя с собакой в лесу под Березино. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.
Жительница Березинского района 10 января неподалеку от деревни Чижаха случайно встретилась в лесу со стадом зубров, когда гуляла с собакой. Видео белоруска выложила в соцсетях. В десятках метров от женщины неспешно шло целое стадо зубров. Их, судя по видео, было не меньше десяти. Собака белоруски, заметив стадо, рванула вперед. Один из зубров демонстративно остановился на некоторое время, а затем скрылся в лесу.
«С кем можно встретиться у нас гуляя по лесу! Они здесь живут, но обычно встречали их в полях, а не вот так вот», — подписала видео белоруска.
В Березинском района белоруска гуляла с собакой в лесу и встретила стадо зубров. Фото: соцсети.
Женщина выложила неожиданную встречу с зубрами без звука, а пользователи, комментируя, высказали некоторые предположения, почему так было сделано.
«Я подозреваю, что на видео было много интересных слов, но не могу это доказать», — написал один из пользователей.
