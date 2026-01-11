От снега расчистили 350 га: Пулково справился с последствиями циклона «Френсис»

Несмотря на экстремальные погодные условия, связанные с интенсивным ливневым снегом в Петербурге и Москве, службам аэропорта удалось минимизировать последствия и обеспечить бесперебойную работу всех систем. Критически важным было поддержание необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах в течение всех суток.