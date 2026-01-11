Количество выпавшего снега в Челябинской области почти в два раза выше нормы

Снежный покров в Челябинской области превысил норму.
Высота снежного покрова в Челябинской области на 10 января значительно превышает средние многолетние значения почти в два раза. Об этом сообщает Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«По данным снегосъемки на 10 января высота снежного покрова в Челябинской области составила 28−39 см, что в 1,2−1,8 раза выше нормы. А вот в крайних западных, местами в горных и предгорных северо-западных, местами в северо-восточных и местами в юго-западных районах высота снега равнялась 23−25 см, в пределах или на 4−7 см ниже нормы», — сообщает Челябинский ЦГМС.
Ранее инспекторы дорожно-патрульной службы отмечали, что снегопад в регионе не прекращается. Из-за сложных погодных условий на трассе М-5 сегодня введены временные ограничения движения до двух часов дня. Водителей просят без крайней необходимости не выезжать на дороги.