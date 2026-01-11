Количество выпавшего снега в Челябинской области почти в два раза выше нормы

«По данным снегосъемки на 10 января высота снежного покрова в Челябинской области составила 28−39 см, что в 1,2−1,8 раза выше нормы. А вот в крайних западных, местами в горных и предгорных северо-западных, местами в северо-восточных и местами в юго-западных районах высота снега равнялась 23−25 см, в пределах или на 4−7 см ниже нормы», — сообщает Челябинский ЦГМС.