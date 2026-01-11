Ричмонд
Роспотреб дал красноярцам советы по борьбе с постпраздничным синдромом

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют красноярцам возвращаться к работе после праздников постепенно, избегая переедания и лишних нагрузок в первый рабочий день для профилактики стресса.

Источник: Freepik

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации для жителей региона, которым сложно вернуться в рабочий график после новогодних каникул. Эксперты рассказали, как минимизировать стресс и справиться с «постпраздничным синдромом».

Для успешной адаптации ведомство советует в первую очередь поработать над психологическим настроем. Красноярцам рекомендуют больше гулять и внедрить полезную привычку хвалить себя каждый день, что помогает сохранить позитивный тонус. При этом эксперты советуют не паниковать из-за цифр на весах, напоминая, что личность человека важнее временных изменений веса после застолий.

В плане физического здоровья специалисты призывают не переедать в вечернее время и пить больше воды. Чтобы восстановить режим сна, рекомендуется полностью отказаться от дневного отдыха и стараться ложиться в постель раньше.

В первый рабочий день Роспотребнадзор советует избегать чрезмерных нагрузок. По возможности задачи, требующие максимальной концентрации, лучше перенести на более поздний срок, чтобы вхождение в рабочий процесс было плавным.