Новая поликлиника распахнет двери 12 января на юге Волгограда

«Это образцовая поликлиника. Объект обеспечен самыми современными оборудованием, программами реабилитации. Очень удачный проект: это совершенно другой уровень оказания медицинской помощи», — подчеркнул губернатор, напомнив, что в первом квартале 2026 года здесь также будет открыт реабилитационный центр третьего уровня, где смогут получить помощь в том числе участники СВО.