Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая поликлиника распахнет двери 12 января на юге Волгограда

В дальнейшем спектр медицинских услуг будет значительно расширен.

Новая поликлиника распахнет двери для пациентов в первый рабочий понедельник 2026 года в Красноармейском районе Волгограда.

Накануне здесь побывал глава региона Андрей Бочаров. В ходе рабочей поездки он оставил на елочном шаре послание сотрудникам медучреждения и их пациентам: «С Новым годом! Здоровья! Всего самого доброго!».

«Это образцовая поликлиника. Объект обеспечен самыми современными оборудованием, программами реабилитации. Очень удачный проект: это совершенно другой уровень оказания медицинской помощи», — подчеркнул губернатор, напомнив, что в первом квартале 2026 года здесь также будет открыт реабилитационный центр третьего уровня, где смогут получить помощь в том числе участники СВО.

В дальнейшем спектр медицинских услуг будет значительно расширен. Межрайонное отделение третьего этапа амбулаторной медицинской реабилитации будет обслуживать жителей не только южных районов Волгограда, но и Светлоярского района.

Ранее стало известно, что 367 новорожденных появились на свет из пробирки в Волгоградской области в 2025 году.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше