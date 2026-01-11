Новая поликлиника распахнет двери 12 января на юге Волгограда

Новая поликлиника распахнет двери для пациентов в первый рабочий понедельник 2026 года в Красноармейском районе Волгограда.
Накануне здесь побывал глава региона Андрей Бочаров. В ходе рабочей поездки он оставил на елочном шаре послание сотрудникам медучреждения и их пациентам: «С Новым годом! Здоровья! Всего самого доброго!».
«Это образцовая поликлиника. Объект обеспечен самыми современными оборудованием, программами реабилитации. Очень удачный проект: это совершенно другой уровень оказания медицинской помощи», — подчеркнул губернатор, напомнив, что в первом квартале 2026 года здесь также будет открыт реабилитационный центр третьего уровня, где смогут получить помощь в том числе участники СВО.
В дальнейшем спектр медицинских услуг будет значительно расширен. Межрайонное отделение третьего этапа амбулаторной медицинской реабилитации будет обслуживать жителей не только южных районов Волгограда, но и Светлоярского района.
