Собянин: Первый городской зарядный комплекс для электромобилей открыли в Москве

В Москве открыт первый городской зарядный комплекс для электромобилей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: РИА "Новости"

«Он заработал рядом со станцией метро “Волоколамская” — на перехватывающей парковке “Московского паркинга”. Это первый в стране самый крупный умный зарядный хаб с динамической балансировкой мощности между подключeнными автомобилями. Программное обеспечение для него разработали специалисты Транспортного комплекса. На площадке установлены 18 зарядных станций мощностью до 240 кВт с поддержкой всех основных типов разъeмов. На них можно заряжать до 500 электромобилей в сутки», — написал Сергей Собянин.

Для водителей оборудована зона отдыха, комплекс работает круглосуточно. По словам мэра, в 2026 году продолжится развитие сети электрозарядных станций — как силами города, так и вместе с коммерческими операторами.

