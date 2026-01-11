Возвращение вне графика: челябинский космонавт Платонов летит домой уже на днях

В составе миссии вместе с Олегом Платоновым работают астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также представитель JAXA Кимия Юи. Для челябинца этот полет стал знаковым: он вошел в число российских космонавтов, летающих на кораблях компании Илона Маска, и не раз делился впечатляющими снимками Земли с борта МКС.