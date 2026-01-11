Возвращение вне графика: челябинский космонавт Платонов летит домой уже на днях

Экипаж Международной космической станции, в составе которого работает челябинский космонавт Олег Платонов, готовится к досрочному возвращению на Землю. Миссию Crew Dragon-11 планируют завершить раньше запланированного срока из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов. Об этом сообщили в NASA.
Имя члена экипажа, состояние которого потребовало изменения графика миссии, в агентстве не раскрывают. При этом подчеркивается, что угрозы для остальных участников полета нет, а решение принято в рабочем порядке.
Ориентировочно возвращение экипажа ожидается уже на следующей неделе — 14 января. Точная дата посадки будет зависеть от погодных условий, технической готовности корабля и самочувствия космонавтов. Изначально экспедиция должна была продлиться до мая.
В составе миссии вместе с Олегом Платоновым работают астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также представитель JAXA Кимия Юи. Для челябинца этот полет стал знаковым: он вошел в число российских космонавтов, летающих на кораблях компании Илона Маска, и не раз делился впечатляющими снимками Земли с борта МКС.