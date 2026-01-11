Специалист рассказала, как прийти в форму после новогодних праздников

Праздничная еда провоцирует отеки. Поэтому утром стоит выпить стакан теплой воды до завтрака. Это «разбудит» метаболизм и поможет лимфатической системе. Нужно восстановить режим сна: менять время отхода ко сну постепенно, сдвигая его на 20−30 минут раньше каждый день. Резко приступать к спорту тоже не рекомендуется. Лучше начать с долгой прогулки, растяжки или мягкой йоги.