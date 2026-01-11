Ричмонд
Специалист рассказала, как прийти в форму после новогодних праздников

Нутрициолог Чаевская посоветовала упростить еду после новогодних празднований.

Источник: Комсомольская правда

Новогодние каникулы — это всегда испытание для организма: сбитый режим, избыток майонезных салатов и дефицит движения. Нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с NEWS.ru рассказала, что путь к стройности лежит через осознанность и заботу о себе.

— Чтобы избавиться от тяжести, нужно вместо колбас и паштетов выбрать кусок запеченного мяса или рыбы. Вместо сложных салатов — свежие или тушеные овощи, — пояснила эксперт.

Праздничная еда провоцирует отеки. Поэтому утром стоит выпить стакан теплой воды до завтрака. Это «разбудит» метаболизм и поможет лимфатической системе. Нужно восстановить режим сна: менять время отхода ко сну постепенно, сдвигая его на 20−30 минут раньше каждый день. Резко приступать к спорту тоже не рекомендуется. Лучше начать с долгой прогулки, растяжки или мягкой йоги.